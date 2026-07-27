Разведка Новой Зеландии интересовалась военно-техническим сотрудничеством РФ со странами АТР

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Разведка Новой Зеландии, с которой сотрудничал задержанный в Хабаровске местный житель, стремилась получить сведения о военном и военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил сотрудник ФСБ на видео, распространенном спецслужбой.

По его словам, контакты хабаровчанина с разведкой Новой Зеландии "были своевременно выявлены".

На видео также показано, что при обыске дома у мужчины были обнаружены крупные суммы в долларах.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска, который установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия), и передал "сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации".

В отношении задержанного возбуждено дело по статье о госизмене. Он арестован.