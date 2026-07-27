Утром в понедельник БПЛА атаковали объекты в Удмуртии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на Удмуртию утром в понедельник, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"В настоящий момент силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики. Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников", - написал Бречалов в своем канале в Мах.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.