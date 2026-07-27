Уровень воды в реке Туре в Тюмени превысил критическую отметку

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Уровень воды на реке Тура в Тюмени за минувшие сутки поднялся на 13 см - до 872 см, сообщается в понедельник на региональном геопортале.

В прошедшие выходные Тура преодолела отметку опасного явления 850 см.

Накануне губернатор Александр Моор сообщил, что власти принимают дополнительные меры для защиты населенных пунктов от паводка на Туре.

"Используя опыт, который мы получили в Ишиме в 2024 году, готовимся к самому неблагоприятному сценарию. Тем более что так называемый дождевой паводок, в отличие от весеннего половодья, сложно прогнозировать. Поручил коллегам из города Тюмени и Тюменского округа в кратчайшие сроки организовать круглосуточное дежурство на дамбах и насыпях", - написал глава региона в своем канале в Max.

В свою очередь Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень в Туре может достичь 910 см.

"В связи с выпадением сильных осадков 25 июля начало формирования максимума ожидается с 31 июля по 3 августа при значениях уровня 890-910 см над нулем поста", - говорится в сообщении метеорологов.

Летний паводок вызвали обильные дожди в Свердловской и Тюменской областях.