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Очередь образовалась на границе Эстонии с Россией

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Увеличение пассажиропотока через пункт пропуска "Ивангород" в Ленинградской области наблюдается на российско-эстонской границе, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни в четверг.

"Сегодня, в преддверии Дня России, перед эстонским пунктом пропуска "Нарва-1" с утра наблюдается большая очередь из желающих попасть на территорию России. Образование очередей возможно и в последующие праздничные дни. Скопление лиц на сопредельной территории связано с работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль", - говорится в сообщении.

При этом перед российским пунктом пропуска в настоящее время очередей нет, но Санкт-Петербургская таможня готова к увеличению пассажиропотока, подчеркнули в ведомстве.

Там напомнили, что с 15 июня режим работы эстонского пункта пропуска сократится, проход граждан будет возможен только с 7:00 до 19:00. Пункт пропуска "Ивангород" работает круглосуточно, но его автомобильная составляющая находится на реконструкции, и пересечь границу можно только пешком.

Ивангород Ленинградская область Эстония
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