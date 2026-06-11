Минобороны сообщило о наступлении военных РФ на широком фронте в северной части ДНР

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Подразделения "Южной" группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР, ведутся активные действия по уничтожению ВСУ в славянско-краматорско-константиновском укрепрайоне, сообщили в четверг Минобороны РФ.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождение Донецкой Народной Республики. Соединения и воинские части "Южной" группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР", - заявили в ведомстве.

"Ведутся активные действия по уничтожению формирований ВСУ, обороняющихся в славянско-краматорско-константиновском укрепрайоне", - заявили в министерстве.

Под российским контролем находится более 80% территории ДНР, сообщил 4 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Президент тогда заявил, что "совсем еще недавно Украина контролировала где-то 25%, сейчас уже меньше 15% (ДНР)".