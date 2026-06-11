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Один человек погиб и 11 ранены при ударе дрона по автобусу в белгородском селе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области, есть погибший и раненые, сообщает оперативный штаб региона в четверг.

"От полученных ранений женщина скончалась на месте. (...) В Шебекинскую центральную районную больницу доставлены одиннадцать человек. Двое мужчин и пять женщин получили ссадины и осколочные ранения различных частей тела. Еще у четверых пострадавших предварительно диагностировали акубаротравмы", - говорится в сообщении.

Атакованный автобус поврежден.

Кроме того, в Шебекинском округе в селе Белянка от детонации дрона получили повреждения сельхозтехника и КамАЗ. В селе Сурково FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия - повреждена одна единица спецтехники.

Также, по информации оперштаба, в поселке Разумное Белгородского округа от удара FPV-дрона повреждена спецтехника. При атаке второго беспилотника повреждены инфраструктурный объект, кузова и стекла шести машин.

В Валуйском округе в хуторе Леоновка в результате детонации сбитого дрона разбиты окна надворной постройки.

В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль - транспортное средство повреждено.

В селе Сергиевка Краснояружского округа дрон ударил по социальному объекту - пробита кровля.

Белгородская область
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