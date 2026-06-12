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ВСУ более 70 раз атаковали Белгородскую область за сутки

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 72 атаках по территории региона с украинской стороны за минувшие сутки.

"За минувшие сутки ВСУ 72 раза атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в пятницу.

Ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Корочанский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский и Шебекинский округа.

ВСУ семь раз применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию, а также дважды сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Благодаря работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений было сбито и подавлено 78 беспилотников.

Как сообщалось, накануне в результате украинских атак погибла мирная жительница, еще 16 человек, включая двух детей пострадали. 11 раненых продолжают лечение в стационарах, добавил Шуваев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июня 2026 года Военная операция на Украине
Александр Шуваев Белгородская область
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