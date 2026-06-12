Шесть БПЛА уничтожены на окраине Калуги и в области

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации шести беспилотников за минувшие вечер и ночь над пятью муниципальными округами и окраиной Калуги.

"За вчерашний вечер и ночь силами ПВО уничтожены 6 БПЛА над территориями Думиничского, Жиздринского, Людиновского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал он в своем канале в Max утром в пятницу.

По его информации, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.