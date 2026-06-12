Минобороны РФ сообщило об уничтожении 231 беспилотника за ночь

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу российские военные перехватили и уничтожили 231 украинский беспилотник над 16 регионами РФ, включая Московский, а также над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны России.

"В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 231 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, БПЛА были нейтрализованы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, над Московским регионом, Крымом и Татарстаном, а также над Азовским морем.