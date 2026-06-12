Семь БПЛА уничтожены над Тульской областью

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Прошедшей ночью семь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано",-написал Миляев в своём канале в мессенджере Мах в пятницу.

При этом, как отметил губернатор, опасность атаки БПЛА в регионе еще сохраняется.

Накануне Миляев сообщал об уничтожении военными над Тульской областью 25 БПЛА.