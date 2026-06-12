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Матвиенко не видит предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Значимые предпосылки к урегулированию конфликта с Украиной на данный момент отсутствуют, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Отдаем себе отчет в том, что в нынешней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта, к сожалению, пока не просматривается. Наоборот, только очевиднее, что западные элиты перестали даже пытаться скрывать свою русофобию. Им не нужна единая, суверенная, динамично развивающаяся Россия. Чтобы победить в этом противостоянии, мы должны быть сплоченными и сильными", - написала Матвиенко в своей колонке для "Парламентской газеты", опубликованной в пятницу по случаю Дня России.

Ссылаясь на позицию президента РФ, она отметила, что "военные действия - не наш выбор".

"Россия всегда, даже в самых сложных обстоятельствах, стремилась и стремится находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. Но не любой ценой, а только при условии надежного обеспечения безопасности, законных интересов нашей страны. При том, как вновь подчеркнул, выступая на ПМЭФ, президент России, на длительную историческую перспективу. Это наша принципиальная позиция, от которой мы не отступим", - заявила спикер СФ.

Однако, считает она, в настоящее время конфликт с Украиной усилиями стран НАТО выводится на качественно новую ступень эскалации. При этом Матвиенко подчеркнула, что "Российская Федерация - государство, мощное в военном отношении, способное дать должный отпор любой агрессии".

Валентина Матвиенко
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