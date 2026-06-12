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Минобороны сообщило, что под российский контроль перешел Приют в ДНР

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российские войска в течение недели взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе Приют в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"В течение прошедших суток в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Приют Донецкой Народной Республики", - говорится в недельной сводке министерства.

По его данным, в течение прошедшей недели "в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Шевченко и Охримовка Харьковской области".

Согласно сообщению ведомства, на прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль Химик и Роскошное в ДНР.

Как сообщило Минобороны, за неделю группировкой "Центр" нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, пяти бригад Нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ).

"Потери противника на данном направлении составили более 2 135 военнослужащих, три танка, 17 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии", - сказано в сообщении министерства.

Группировкой "Север", по данным ведомства, в течение недели нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, шести бригад теробороны, двух бригад Нацгвардии и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1 570 военнослужащих, три танка, три боевые бронированные машины, 83 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, "Южная" группировка за неделю нанесла удары по живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

"Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли свыше 1 035 военнослужащих, три танка, 25 боевых бронированных машин, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - сообщило ведомство.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии", - говорится в недельной сводке Минобороны РФ.

Потери украинских войск на данном направлении составили более 1 460 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, из них восемь западного производства, 142 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, сообщили в министерстве обороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Приют
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