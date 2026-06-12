За неделю нанесены два массированных и пять групповых ударов по военным целям на Украине

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю нанесли два массированных и пять групповых ударов по используемым ВСУ объектам ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры, военным аэродромам, складам боеприпасов, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"С 6 по 12 июня, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесены два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении ведомства.

"В результате поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров", - заявили в министерстве.

В Минобороны РФ отметили, что в течение недели также поражались пункты временной дислокации ВСУ.