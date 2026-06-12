Военные заявили об активных наступательных действиях группировки "Восток"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" ведет активные наступательные действия в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, Украина в зоне ответственности группировки "Восток" за неделю потеряла более 2850 военнослужащих, 24 боевые бронемашины, 48 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны", - заявило Минобороны РФ.

По информации министерства, за неделю в зоне действий группировки "Днепр" Украина потерял более 320 человек, три бронемашины, 113 автомобилей и 18 станций радиоэлектронной борьбы.