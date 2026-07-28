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Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Владимир Путин
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым двусторонние отношения и международную повестку, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Владимир Путин Азербайджан Ильхам Алиев
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