Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым двусторонние отношения и международную повестку, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении.