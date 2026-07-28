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Лайнер Astoria Grande временно убрал Сочи из круизного маршрута

Лайнер Astoria Grande временно убрал Сочи из круизного маршрута
Фото: Osman URAS/Anadolu via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Круизный лайнер Astoria Grande скорректировал маршрут после предупреждения морских властей РФ о небезопасности плавания на востоке Черного моря, посадка и высадка пассажиров ближайших круизов будут осуществляться не в Сочи, а в Анталье, сообщает пресс-служба Astoria Grande.

"Судовладелец круизного лайнера Astoria Grande и генеральный агент по продажам ООО "Судоходная компания "Аквилон" сообщают о получении предупреждений от российских морских властей о временном признании плавания в восточной части Черного моря небезопасным. В связи с этим принято решение изменить маршрут круиза (1-8 августа 2026 года), а также порт отправления и прибытия. Посадка и высадка пассажиров будут организованы в порту Антальи", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, из-за изменения программы круиз Сочи - Стамбул - Сочи с 28 июля отменен.

Маршрут круиза с 18 по 28 июля изменен с Сочи - Стамбул - Родос - Миконос - Санторини - Волос - Амасра - Сочи на Сочи - Стамбул - Родос - Миконос - Санторини - Волос - Бодрум - Анталья". Лайнер завершил круиз в порту Антальи 28 июля.

"Оттуда будет организовано возвращение пассажиров в Сочи или один из доступных к авиаперевозке городов России за счет агентства", - уточнили в Astoria Grande.

Информация о маршрутах круизов и мерах поддержки пассажиров сезона 2026-2027 года будет размещена на сайте не позднее 1 августа 2026 года.

Пассажиры, отправляющиеся в круиз по обновленному маршруту, могут получить компенсацию фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, связанных с изменением круиза, бортовой депозит, а также трансфер от аэропорта до морского порта Антальи и обратно.

Пассажиры, которые не смогут отправиться в круиз по обновленному маршруту, смогут перенести его на другие даты или полностью вернуть деньги.

Сочи Astoria Grande Черное море
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