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Президент РФ заявил о создании спутниковой системы для управления боевыми дронами

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Работа над созданием спутниковой системы для управления боевыми дронами в России идет, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Возможно, и такая работа идет", - сказал Путин на встрече с военнослужащими-участниками СВО.

Так президент ответил на вопрос, возможно ли России на отечественном производстве производить тяжелые дроны, управляемые по спутниковому каналу, с учетом того, что противник использует коптеры "Баба Яга", которые управляются Starlink.

Он также отметил, что создаваемая в России низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не уступает Starlink.

"Бюро "1440", звучало уже неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет, - структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой - она ничем не уступает "Старлинку", может быть, даже чем-то и превосходит", - сказал Путин.

Министр обороны Андрей Белоусов в свою очередь заметил: "Пожалуй, лучше".

Владимир Путин Starlink
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