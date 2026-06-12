Путин заявил о наращивании в РФ количества спутников низкоорбитальной группировки

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Спутников низкоорбитальной группировки пока недостаточно, но идет наращивание их количества, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас такая система есть, она появилась, она внедряется. Вопрос в масштабировании. Это требует определенного времени, но она создана, она функционирует", - сказал он на встрече с военнослужащими-участниками СВО в ответ на просьбу дать поручение российской промышленности найти техническое решение проблемы с отсутствием аналогичной "Старлинку" спутниковой системы, которая управляет дронами противника на поле боя.

Глава государства заметил, что вопрос в наращивании спутниковой группировки. "И это наращивание идет", - сказал президент.

Недавно было выведено 16 аппаратов, напомнил он "Этого, конечно, абсолютно недостаточно, но самое главное, что проблема решена технологически, интеллектуально. Вопрос в наращивании группировки, и это будет происходить дальше. Так и будем работать", - сказал Путин.