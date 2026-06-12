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Президент РФ заявил об активной работе в стране над созданием дронов с ИИ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Россия ведет очень активную работу над созданием дронов с искусственным интеллектом (ИИ), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом - очень активная работа идет по этим направлениям", - сказал он на встрече с военнослужащими-участниками СВО в пятницу.

При этом, Путин подчеркнул, что проблема с дронами понятна. "Мы, и ваши командиры, они нам все время, каждый день, об этом говорят - прекрасно отдаем себе отчет в том, какие проблемы нам создают дроны и как, каким способом они сами видят возможность в преодолении этой проблемы".

"Это одна из важнейших задач. Этим занимается и промышленность, и ваши командиры, и министерство обороны, и другие ведомства, в том числе гражданские", - отметил глава государства.

Путин подчеркнул необходимость поддержки и финансирования, "чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования" при разработке новых образцов техники для СВО народным ОПК.

Он подчеркнул, "что это же касается и гособоронзаказа". "Конечно, наиболее востребованные вещи заносятся и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше", - заверил президент.

Владимир Путин
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