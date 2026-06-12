Путин заявил, что Украина расширяет использование БПЛА, чтобы расколоть общество в РФ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Киев расширяет использование БПЛА для того, чтобы расколоть общество РФ, посеять растерянность среди российских граждан и нанести ущерб экономике, но у него это не получится, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи - внести раскол в российское общество, нанести нам моральный, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб", - сказал он на встрече с военнослужащими-участниками СВО в пятницу.

Путин подчеркнул: "Ничего не получится".

"Ясно, что это предмет нашего особого рассмотрения" - сказал глава государства и отметил, что Россия должна укреплять свою систему ПВО.