Путин заявил, что РФ будет наращивать удары по инфраструктуре Украины

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Россия будет наращивать удары по украинской инфраструктуре, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Имея в виду, что они делают, мы должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты", - сказал он на встрече с военнослужащими-участниками СВО в пятницу.

"Им не удастся решить ни задачи разобщения общества, ни нанесение ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, какого они добиваются", - подчеркнул Путин.

"А мы будем это делать (наращивать удары по инфраструктуре противника - ИФ) все с большими наращиваемыми нами возможностями. Они у нас серьезные и они будут только увеличиваться по мере роста оборонной промышленности РФ", - сказал глава государства.