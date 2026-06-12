Захарова заявила о неоднократных сообщениях об опасной военно-биологической работе США за рубежом

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на рассекречивание в США пакета документов, касающихся деятельности финансируемых Вашингтоном биолабораторий на Украине.

"Это всё то, о чём мы и министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине", - написала она в пятницу в своем телеграм-канале.

Захарова уточнила, что документы рассекречены 12 июня по указанию директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая ранее подала в отставку и официально сложит с себя полномочия 30-го числа.

По словам Захаровой, в официальном пресс-релизе подчёркивается, что многие из этих финансируемых правительством США биолабораторий занимались исследованиями опасных и обладающих высокой заразностью патогенов, в некоторых случаях включая исследования по усилению функций патогенов, при этом практически без какого-либо контроля или надзора.

"Отмечается, что несмотря на очевидный потенциал катастрофических глобальных последствий, которые могут иметь исследования опасных патогенов, политики и так называемые медицинские работники, такие как доктор Фаучи, и структуры в команде национальной безопасности администрации Байдена "лгали американскому народу о существовании финансируемых и поддерживаемых США биологических лабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду"", - пишет Захарова.

Официальный представитель МИД РФ сообщает, что в опубликованных документах приводится карта биолабораторий на Украине (исследования велись ещё до 2014 года). Выделены центры исследований в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове, Одессе и т. д.

"Подчёркивается, что там велось изучение возбудителей сибирской язвы, туляремии, свиного гриппа, марбургской лихорадки и лихорадки Эбола, чумы и прочих опасных патогенов. Также опубликован список проектов и программ, список задействованных подрядчиков", - заявила Захарова.