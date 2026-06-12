Над Брянской областью ликвидированы 62 БПЛА

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В результате отражения воздушной атаки на Брянскую область подразделениями ПВО, мобильно - огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и спецподразделениями Росгвардии по региону уничтожены 62 беспилотника самолетного типа, сообщили в региональном оперативном штабе.

"Уничтожены 62 вражеских БпЛА самолетного типа", - говорится в сообщении оперштаба в мессенджере Мах.

Минобороны РФ ранее сообщило, что с 8:00 до 20:00 по Мокве пятницы над российскими регионами были нейтрализованы 185 беспилотников ВСУ. Украинские БПЛА перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Азовским морем.