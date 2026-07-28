В Шебекине 19 человек пострадали от удара БПЛА по автобусу
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Шебекине беспилотник атаковал пассажирский автобус, пострадали 19 человек, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
По предварительным данным, никто не погиб. В Шебекинскую ЦРБ доставили 18 раненых.
"Пятнадцать граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы. По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После оказания помощи раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода", - уточнил глава региона.
В результате атаки повреждены автобус, грузовой автомобиль, осколками посечена легковая машина.