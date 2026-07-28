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В Шебекине 19 человек пострадали от удара БПЛА по автобусу

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Шебекине беспилотник атаковал пассажирский автобус, пострадали 19 человек, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

По предварительным данным, никто не погиб. В Шебекинскую ЦРБ доставили 18 раненых.

"Пятнадцать граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы. По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После оказания помощи раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода", - уточнил глава региона.

В результате атаки повреждены автобус, грузовой автомобиль, осколками посечена легковая машина.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июля 2026 года Военная операция на Украине
Александр Шуваев Белгородская область Шебекино
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