В Шебекине 19 человек пострадали от удара БПЛА по автобусу

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Шебекине беспилотник атаковал пассажирский автобус, пострадали 19 человек, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

По предварительным данным, никто не погиб. В Шебекинскую ЦРБ доставили 18 раненых.

"Пятнадцать граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы. По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После оказания помощи раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода", - уточнил глава региона.

В результате атаки повреждены автобус, грузовой автомобиль, осколками посечена легковая машина.