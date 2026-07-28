Александр Бастрыкин: технологии ИИ незаменимы при расследовании дел, но никогда не заменят человека

Председатель СКР рассказал, как ведомство применяет искусственный интеллект и IT-технологии в работе

Александр Бастрыкин Фото предоставлено пресс-службой СКР

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью "Интерфаксу" о динамике расследования киберпреступлений, использовании Искусственного интеллекта, а также о предлагаемых ведомством инициативах, связанных с использованием новых технологий

- Какова динамика преступлений в сфере IT в начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого? В какую сумму оценивается ущерб, нанесенный киберпреступниками?

- За последние три года Следственным комитетом расследовано 36,6 тысячи уголовных дел о таких преступлениях. Из них 9,5 тыс. связаны с хищениями, 6,1 тыс. – преступления в сфере экономической деятельности, 4,3 тыс. – в сфере незаконного оборота наркотиков, 2,6 тыс. – против половой неприкосновенности, более 2 тыс. – факты мошенничества и ряд других.

В текущем году направлено в суд 5 тыс. 626 уголовных дел, что находится на уровне аналогичного периода прошлого года. В рамках этих уголовных дел расследованы 14 тысяч преступлений.

Стало больше деяний, совершенных с использованием методов социальной инженерии, программных средств, а также соцсетей. Увеличилось количество пожилых граждан, пострадавших от действий злоумышленников.

- В настоящее время практически во всех сферах широко используются возможности искусственного интеллекта (ИИ). В связи с этим широко обсуждается вопрос о регулировании ИИ, ответственности за вред, причиненный с использованием искусственного интеллекта. Каким Вы видите применение ИИ в деятельности правоохранителей?

- На данный момент технологии с применением искусственного интеллекта уже активно внедряются в следственную деятельность. Они значительно помогают при поиске и анализе цифровых следов и иной криминалистически значимой информации, в улучшении качества следов преступлений, зафиксированных в цифровом формате, при построении поисковых портретов преступников.

Можно сказать, что такие технологии незаменимы при исследовании больших объемов информации. Это может быть анализ финансовых документов, детализации телефонных соединений, данных систем регистрации биометрической информации и многое другое. Применяемые решения позволяют не только распознать, классифицировать и выделить искомые объекты, но и производить более глубокую обработку различной информации.

Например, путем анализа биометрических характеристик лица, отличительных особенностей предметов или местности осуществляется поиск фото- и видеоизображений тождественных объектов среди различных источников в сети Интернет. Использование данного механизма позволяет осуществлять автоматизированную обработку информационных массивов объемом в терабайты (фото- и видеоматериалы) за короткие сроки и в результате находить в них объекты, представляющие интерес для следствия.

В качестве примера можно привести успешное использование специализированного программного обеспечения, предназначенного для анализа и распознавания биометрических данных на основе технологий искусственного интеллекта. Исследование с использованием обозначенного программного обеспечения по уголовному делу о преступлении против общественной безопасности позволило в массиве более 3 тысяч видеофайлов, общим объемом информации свыше 2 терабайт, идентифицировать более 400 человек в короткий срок. Полученные данные позволили установить лиц, причастных к сбору денежных средств для совершения деяний террористической и экстремистской направленности, а также побуждению граждан России к совершению противоправных действий.

- Есть ли, по вашему мнению, необходимость ограничения применения ИИ в ряде сфер, а также возможности введения уголовной ответственности за причиненный им вред?

- Мы видим, что ИИ полезен там, где есть четкие данные и нужен их анализ в каком-либо контексте. Но на практике даже при составлении текстов известные ИИ-инструменты зачастую не могут оценить смысловые оттенки некоторых слов в многосложных сочетаниях и правильно применить их. А если же мы говорим о таких сферах как юриспруденция, там где нужен человеческий интеллект, способность к глубокому анализу, то здесь очень вероятна ошибка со стороны искусственного интеллекта. Поэтому в тех направлениях, где требуется осознанное решение, применять его явно преждевременно.

Касаемо уголовной или гражданско-правовой ответственности тоже нужно четко понимать, как наступили те или иные последствия. Ведь действия искусственного интеллекта инициирует человек. Нужно установить, какими мотивами он руководствовался. И только с учетом этого решать вопрос о применении конкретных норм.

Вместе с тем развитие современных технологий и их общедоступность дают злоумышленникам новые инструменты. Они упрощают совершение различных видов преступлений и дают высокий уровень анонимности. И с этой точки зрения технологии искусственного интеллекта могут являться серьезной угрозой. Военно-политическое давление, террористические и экстремистские проявления, подрыв технологического суверенитета и критической информационной инфраструктуры, вмешательство во внутренние дела государств, рядовые мошенничества – все это кратно усиливается системами искусственного интеллекта.

- Нужно ли как-то совершенствовать законодательство в связи с этим?

- Говоря о сфере уголовного судопроизводства важно, чтобы в ответ на преступления, совершаемые с использованием ИКТ, своевременно принимались меры по совершенствованию законодательства. В настоящее время уже разрабатывается комплекс законопроектов. Совместно с профильными министерствами и ведомствами ведется работа по совершенствованию законодательства для борьбы с дипфейк-технологиями. Принятие указанных изменений в перспективе способно урегулировать отдельные вопросы преступного использования ИКТ.

При этом у нас до сих пор отсутствует универсальная норма, обеспечивающая как усиление уголовной ответственности за любое использование ИКТ, в том числе искусственного интеллекта в преступных целях, так и эффективное превентивное воздействие. Фрагментарное дополнение отдельных статей УК РФ соответствующими квалифицирующими признаками представляется недостаточным, так как не позволит охватить все предусмотренные уголовным законом деяния, а в ряде случаев потребует внесения чрезмерно детализированных формулировок, которые в силу быстрого развития технологий могут стать неактуальными уже в краткосрочной перспективе.

С учетом этого видится целесообразным придерживаться стратегии движения законодательной мысли по принципу от общего к частному. Одним из актуальных предложений могло быть стать закрепление в Уголовном кодексе РФ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, – "совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта".

В разрабатываемом подходе речь идет не о механическом ужесточении наказания за любое формальное использование гаджетов или сетей, а о системном, дифференцированном подходе. Данный квалифицирующий признак должен применяться прежде всего к тем деяниям, где ИКТ и ИИ выступают основным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда (например, кибермошенничество, незаконный оборот данных, посягательства на критическую информационную инфраструктуру).

Соответствующий проект федерального закона подготовлен сотрудниками Следственного комитета.

- Надо ли регулировать правовым путем использование ВПН?

- Прежде чем обсуждать регулирование того или иного аспекта применения определенных программ, надо понимать, какой вред это приносит общественным отношениям. На данный момент законодателем уже регламентировано использование таких средств, если с их помощью совершаются преступления. В уголовном законодательстве закреплено, что отягчающим обстоятельством является совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств, под которыми подразумеваются VPN-сервисы и прокси-серверы для доступа к заблокированным ресурсам.

Вместе с тем, реализация положения о котором сказано выше – закрепление в качестве отягчающего наказание обстоятельства такого признака как "совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта", позволит правоприменителю охватить все деяния, предусмотренные уголовным законом, без исключения.

Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и др., дополнение Уголовного кодекса РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением.