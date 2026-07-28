Режим ЧС введен из-за паводка в Тюменской области

Паводок в Тюменской области. Архивное фото. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели из-за паводка в Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор.

"Сегодня подписал постановление о введении чрезвычайной ситуации в Тюменской области. Это постановление распространяется на город Тюмень и Тюменский муниципальный округ", - сказал Моор в видеообращении в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, ситуация с паводком в регионе остается напряженной.

"Уровень воды в Туре продолжает расти. На утро вторника он составил 877 сантиметров", - отметил глава региона.

При этом критическая отметка опасного явления для Тюмени - 850 см.