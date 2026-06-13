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США намерены выделять меньше военных средств на помощь Европе в случае кризиса в регионе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - США уведомили европейских союзников по НАТО, что серьезно сократят количество военных сил, которые американское командование может направить на помощь Европе в случае кризиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, Европа готовится к резкому сокращению военных средств, которые США отправят на континент во время войны или кризиса, причем некоторую часть техники Европа заменить неспособна", - информирует агентство.

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По его сведениям, американская сторона обнародовала такие планы во время встреч в штаб-квартире НАТО за прошедшие недели.

По данным агентства, США готовы привлечь в случае кризисной ситуации на 30% меньше стратегических бомбардировщиков, чем раньше, причем европейские страны такого вооружения не имеют. Также речь идет об уменьшении на 75-100% количества ударных и разведывательных БПЛА, на 50% - кораблей, истребителей - на треть.

По данным источников, точных сроков таких шагов США не объявляли, но ожидается, что они будут предприняты вскоре.

Собеседники отметили, что теперь европейцы пытаются понять, как вести боевые действия без поддержки США. Эту тему обсуждали накануне на встрече министров обороны стран E5 (Британия, ФРГ, Франция, Италия, Польша) с упором на то, как выполнять прежние военные цели с имеющимися ресурсами.

США Европа НАТО
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