Минобороны РФ сообщило об авиаударах по подразделениям ВСУ в ДНР

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесены удары с применением авиабомб по пунктам временной дислокации (ПВД) украинской армии в ДНР.

"Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: ПВД подразделения четвертой отдельной бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Белицкое и ПВД подразделения 63 отдельной мобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Щурово", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, авиаудары наносились экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции.