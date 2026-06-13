Президент РФ поручил сосредоточить особые усилия на реализации стратегии развития Приазовья

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив, региональными властями и представителями бизнеса сконцентрировать особые усилия на реализации стратегии устойчивого развития Приазовья.

На совещании по вопросам социально-экономического развития воссоединенных субъектов России Путин напомнил о недавно утвержденной стратегии развития Приазовья, которая охватывает исторические регионы Донбасса и Новороссии.

По словам президента, стратегия должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру регионов, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, а также вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде.

"В итоге должен заметно возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья. Пользуясь случаем, прошу коллег из правительства совместно с Агентством стратегических инициатив, руководителями на местах, а также представителями бизнеса сосредоточить особые усилия на реализации этой стратегии", - отметил глава государства.

Он обратил внимание на принципиальные моменты, в том числе активное внедрение передовых научно-технологических решений, создание условий для привлечения инвестиций в проекты технологического развития в данном регионе. "Это фундамент для долгосрочного, устойчивого роста. Как результат - стратегия развития Приазовья и программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии эффективно дополнят друг друга, обеспечат комплексный подход к восстановлению наших исторических регионов", - сказал Путин.

Президент отметил, что необходимо не просто воссоздать и отремонтировать разрушенное, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии.

"Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая, общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена", - сказал Путин, напомнив, что программа развития Донбасса и Новороссии рассчитана до 2030 года.