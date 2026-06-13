Лавров направляется в Белоруссию с двухдневным визитом

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14-15 июня посетит Минск с рабочим визитом.

"Программой пребывания предусмотрены его аудиенция у Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко и переговоры с Министром иностранных дел М. В. Рыженковым в узком и расширенном форматах, а также возложение венка к Монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на его сайте.

На Смоленской площади отмечают, что в ходе встреч будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. "Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства (СГ) и повышению международного профиля этого объединения. Будет намечен график ключевых совместных мероприятий и двусторонних контактов" - информирует ведомство.

"Ожидается традиционная "сверка часов" по вопросам внешнеполитической координации в рамках евразийских интеграционных объединений и различных международных организаций, а также при выстраивании отношений с третьими странами. Будет рассмотрен ход реализации совместных инициатив, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада", а также формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке", - говорится в сообщении МИД.

25-26 июня в Минске и Минской области состоится XIII Форум регионов России и Белоруссии по теме: "Экономическое взаимодействие регионов - основа устойчивого развития Беларуси и России". С российской стороны в Белоруссию прибудет солидная делегация под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, добавили во внешнеполитическом ведомстве.