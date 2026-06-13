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Минобороны РФ сообщило об ударах авиабомбами по пунктам дислокации ВСУ в ДНР

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорском районе ДНР, сообщило в субботу Минобороны РФ.

"Командованием было принято решение о нанесении по обнаруженным объектам противника авиационных ударов ВКС России с применением авиабомб ФАБ-250-270, ФАБ-500 и ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции", - сказано в сообщении министерства.

Отмечается, что пункты временной дислокации ВСУ были обнаружены в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Щурово и города Лиман.

"В результате авиаударов пункты временной дислокации противника были поражены, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - заявили в Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР
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