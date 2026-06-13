В МАГАТЭ подтвердили восстановление доступа ЗАЭС к линии "Ферросплавная-1"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ в субботу сообщили, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) вновь подключена к резервной линии электропитания 330 кВ "Ферросплавная-1".

"ЗАЭС снова подключена к электроснабжению в субботу после успешного ремонта резервной линии электропитания 330 кВ "Ферросплавная-1", который шел под защитой режима прекращения огня, согласованного при посредничестве МАГАТЭ", - говорится в сообщении агентства в соцсети X.

В МАГАТЭ напомнили, что в среду ЗАЭС в 19-й раз с начала кризиса потеряла все внешнее электропитание, и станции пришлось полагаться на запасные дизель-генераторы; отключение продолжалось почти три дня, что являлось одним из самых долгих периодов отсутствия внешнего электроснабжения.

Также сотрудники МАГАТЭ наблюдают за ремонтом подстанции у Запорожской ТЭС и за разминированием еще одного участка вблизи ЗАЭС, что нужно для ремонта на основной линии 750 кВ "Днепровская". По словам гендиректора Гросси, обе линии питания и работы у Запорожской ТЭС необходимы для стабильного внешнего питания ЗАЭС и предотвращения ядерных инцидентов.

"Гросси выразил глубокую озабоченность из-за возросшей военной активности за последние дни и недели, что еще сильнее подрывает ключевые принципы ядерной безопасности. Он призвал к необходимости максимального сдерживания военной активности возле всех ядерных объектов", - отмечается в заявлении МАГАТЭ.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия "Днепровская" отключена еще с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи.

5 июня в МАГАТЭ заявили, что вступил в силу режим прекращения огня, организованный при посредничестве агентства, для проведения ремонтных работ на ЛЭП "Днепровская". По данным МАГАТЭ, работы займут несколько дней.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").