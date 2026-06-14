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Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки БПЛА

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о приостановке движения на выезде из Ярославля в сторону столицы в связи с беспилотной атакой на регион.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", - написал Евраев в мессенджере Мах.

Ярославль атака БПЛА движение
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