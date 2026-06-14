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Хранилища топлива загорелись в Ярославской области после попадания БПЛА

В РоссииДвижение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки БПЛАЧитать подробнее

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Попадание БПЛА в промышленные объекты по хранению топлива произошло в Ярославской области, начался пожар, сообщил глава региона Михаил Евраев.

"Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Евраев также проинформировало о возобновлении движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Ярославская область БПЛА топливо пожар
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