Хранилища топлива загорелись в Ярославской области после попадания БПЛА

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Попадание БПЛА в промышленные объекты по хранению топлива произошло в Ярославской области, начался пожар, сообщил глава региона Михаил Евраев.

"Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Евраев также проинформировало о возобновлении движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.