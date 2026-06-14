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Российские военные ликвидировали за сутки более 100 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Южная", "Север" и "Запад" уничтожили в течение суток 102 пункта управления беспилотной авиацией армии Украины, сообщили российские военные в воскресенье.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 14 антенн связи и БПЛА, 10 терминалов Starlink, два наземных робототехнических комплексов", - проинформировал начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

Подразделениями "Южной" группировки поражены девять пунктов управления БПЛА, 25 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ и восемь украинских беспилотников.

По данным представителя группировки "Север" Василия Межевых, силами группировки ликвидированы 42 пункта управления БПЛА, 215 дронов, 50 тяжелых боевых дронов R18, две единицы инженерной техники и шесть НРТК ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма сообщил, что в зоне ответственности группировки уничтожены станция спутниковой связи Starlink, 51 пункт управления БПЛА, 17 наземных робототехнических комплексов и семь полевых складов ВСУ.

По его словам, расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами группировки "Запад" уничтожено два управляемых авиационных боеприпаса, пять барражирующих боеприпасов ВСУ, 78 беспилотников и 89 тяжелых боевых гексакоптеров ВСУ.

Представитель группировки "Восток" Михаил Герасимов проинформировал, что подразделения группировки за сутки ликвидировали четыре станции Starlink и 97 украинских беспилотников.

СВО ВС РФ Южная группировка группировка Север группировка Запад
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