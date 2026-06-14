Женщина пострадала при падении обломков БПЛА в смоленской Вязьме

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об одном пострадавшем в результате падения обломков сбитого беспилотника в Вязьме.

"В Вязьме в результате падения обломков беспилотника произошло повреждение и возгорание частного жилого дома. К сожалению, пострадала пожилая женщина", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице, ее состояние стабильное.

Пожар локализован, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативные службы, добавил Анохин.