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Пять БПЛА нейтрализовано над Калужской областью

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении пяти беспилотников над территорией региона минувшей ночью.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 5 БПЛА над территориями Дзержинского, Думиничского, Малоярославецкого, Тарусского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал Шапша в своем канале в мессенджере Max.

По информации главы региона, в результате атаки повреждено остекление двух нежилых зданий в Калуге. По предварительным данным, пострадавших нет, добавил он.

Калужская область
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