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Белгородская область за сутки подверглась 55 атакам ВСУ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 55 атаках с украинской стороны на территории региона за минувшие сутки.

"За минувшие сутки ВСУ 55 раз атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Удары нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам.

ВСУ восемь раз применили реактивные системы залпового огня и артиллерию. Также три раза сбрасывали взрывные устройства с БПЛА.

Благодаря работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 138 беспилотников.

В результате атак ранения получили четыре человека, включая ребёнка. В тяжёлом состоянии мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. В случае необходимости будем решать вопрос о его переводе на лечение в федеральное медучреждение, добавил Шуваев.

Белгородская область
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