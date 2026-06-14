Военные РФ нанесли удар "Геранью" по пункту управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что поражен пункт управления дронами ВСУ в районе населенного пункта Новогришино ДНР.

Как заявили в ведомстве, цель была поражена специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань".

Кроме того, удары по украинским позициям также нанесены отдельной бригадой войск беспилотных систем "Варяг". "Пусковые установки дронов и грузовой автомобиль с беспилотниками противника были уничтожены", - сказано в сообщении министерства.