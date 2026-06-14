Поиск

В Кремле напомнили Зеленскому о трагедии Холокоста

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы напомнить о трагедии Холокоста, а не устраивать с почестями перезахоронения нацистских преступников, заявил помощник россйиского президента Юрий Ушаков.

"Непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал про трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронения нацистских преступников", - сказал Ушаков в воскресенье журналистам по итогам телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По словам Ушакова, эта мысль была озвучена российской стороной в ходе разговора Путина и Трампа. "Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать", - сказал Ушаков.

Юрий Ушаков Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 14 июня

Путин в поздравлении Трампу назвал его незаурядным человеком и политиком

 Путин в поздравлении Трампу назвал его незаурядным человеком и политиком

Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию

Путин поздравил Трампа по телефону с 80-летием

Мэр Энергодара обвинил ВСУ в разрушении трансформаторных подстанций вокруг города

Сорок украинских дронов уничтожены над Брянской областью

Несколько ключевых энергообъектов повреждено в Запорожской области

Военные РФ нейтрализовали с 7:00 до 14:00 над регионами 110 дронов ВСУ

Более 2,5 тыс. новгородцев остались без света из-за субботней грозы

 Более 2,5 тыс. новгородцев остались без света из-за субботней грозы

Минобороны заявило о продвижении российских военных в Константиновке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2643 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9901 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов