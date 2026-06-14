В Кремле напомнили Зеленскому о трагедии Холокоста

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы напомнить о трагедии Холокоста, а не устраивать с почестями перезахоронения нацистских преступников, заявил помощник россйиского президента Юрий Ушаков.

"Непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал про трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронения нацистских преступников", - сказал Ушаков в воскресенье журналистам по итогам телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По словам Ушакова, эта мысль была озвучена российской стороной в ходе разговора Путина и Трампа. "Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать", - сказал Ушаков.