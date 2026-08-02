Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Омскую область

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Силы ПВО Минобороны России отражают атаку беспилотников на Омскую область, сообщает губернатор региона Виталий Хоценко в воскресенье.

"Принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о введении в регионе режима беспилотной опасности.

Также, по данным Росавиации, на фоне режима беспилотной опасности введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Омска (Центральный).