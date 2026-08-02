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Глава "Росатома" сообщил, что обстрелы Энергодара и района ЗАЭС продолжаются ежедневно

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что обстановка на ЗАЭС за прошедшую неделю не стала менее напряженной, обстрелы ВСУ при помощи дронов продолжаются ежедневно.

"За прошедшую неделю обстановка вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре не стала менее напряженной. Обстрелы города и района расположения станции продолжаются ежедневно. Основными средствами поражения остаются боевые беспилотные летательные аппараты", - сказал он журналистам в воскресенье.

В частности, 30 июля была предпринята попытка атаки по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. Не сдетонировавший дрон, по словам главы госкорпорации, был обнаружен в непосредственной близости от здания хранения транспортера - уникального транспортного средства, предназначенного для перемещения контейнеров с отработавшим топливом.

"Сегодня ночью боевой дрон поразил галерею, соединяющую все шесть энергоблоков и предназначенную для перемещения персонала. Взрыва, к счастью, не произошло. Удар был буквально в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока", - отметил Лихачев.

Представители ЗАЭС в канале в Max сообщили, что несмотря на провокации персонал станции продолжает контролировать параметры безопасности.

"Станция находится в безопасном состоянии, радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения не превышает естественных природных значений", - добавили на ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС Росатом Алексей Лихачев
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