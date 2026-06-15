Поиск

Лавров обсудит с Лукашенко недавний визит послов "евротройки" в МИД РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудит недавний визит в МИД России послов "евротройки" и вопросы, касающиеся Союзного государства.

"Я, конечно, буду готов изложить наши оценки последних событий, в том числе, с подготовкой к "семерке", в связи с инициативой Германии, Франции и Британии, - они там ультиматум (предъявили - ИФ) из пяти пунктов, послы приходили, вручили нам свои пожелания. В общем есть о чем поговорить, и что напрямую касается Союзного государства", - сказал российский министр в начале встречи.

В свою очередь, Лукашенко рассказал, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным есть договоренность "в ближайшее время встретиться и обсудить те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются".

"Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. (...) Хотелось бы знать в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику", - сказал Лукашенко главе российского МИД.

Белорусский лидер также отметил, что "хотелось бы обсудить ситуацию в интеграционных проектах, начиная от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС", а также стартовавшую встречу "семерки".

МИД Сергей Лавров Александр Лукашенко Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦИК будет учитывать на сентябрьских выборах угрозу БПЛА

Лавров рассказал, чего в Москве ждут от спецпосланников Трампа в их следующий приезд

Минобороны РФ сообщило об ударе по Криворожской ТЭС, действующей в интересах ВСУ

Режим ЧС из-за заболеваний домашнего скота отменен в Новосибирской области

 Режим ЧС из-за заболеваний домашнего скота отменен в Новосибирской области

Движение через пункт пропуска на границе Херсонской области и Крыма восстановлено

Генпрокуратура потребовала изъять в доход РФ акции Костромской верфи

 Генпрокуратура потребовала изъять в доход РФ акции Костромской верфи

Военные РФ заявили, что в Киево-Печерскую лавру попала американская ракета Patriot

Два человека погибли в самарской многоэтажке, пострадали 12 человек

Борис Титов: ООН пора переходить от всеобщей идеализации будущего к прагматичным целям

 Борис Титов: ООН пора переходить от всеобщей идеализации будущего к прагматичным целям

Военные РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9917 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2662 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов