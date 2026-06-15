Лавров обсудит с Лукашенко недавний визит послов "евротройки" в МИД РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудит недавний визит в МИД России послов "евротройки" и вопросы, касающиеся Союзного государства.

"Я, конечно, буду готов изложить наши оценки последних событий, в том числе, с подготовкой к "семерке", в связи с инициативой Германии, Франции и Британии, - они там ультиматум (предъявили - ИФ) из пяти пунктов, послы приходили, вручили нам свои пожелания. В общем есть о чем поговорить, и что напрямую касается Союзного государства", - сказал российский министр в начале встречи.

В свою очередь, Лукашенко рассказал, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным есть договоренность "в ближайшее время встретиться и обсудить те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются".

"Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. (...) Хотелось бы знать в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику", - сказал Лукашенко главе российского МИД.

Белорусский лидер также отметил, что "хотелось бы обсудить ситуацию в интеграционных проектах, начиная от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС", а также стартовавшую встречу "семерки".