Девять из 17 пилотных вузов РФ полностью перестроились под новую модель высшего образования

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Около 42,4 тыс. абитуриентов поступят в 2026 году на бюджет в 17 российских университетов пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования; девять вузов полностью перестроили свои программы, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Важно, что и те университеты, которые участвуют в пилоте с самого начала, и те, кто вступил в проект с января этого года, фиксируют заметный рост интереса к новым программам со стороны абитуриентов. В предстоящем учебном году в вузах-пилотах студенты будут обучаться по 581 новой образовательной программе. Причем девять университетов проекта уже полностью перестроили свои программы под новую модель высшего образования", - приводятся слова Фалькова в сообщении, размещенном в канале Минобрнауки РФ в мессенджере Max в субботу.

По словам министра, порядка 42,4 тыс. абитуриентов в этом году поступят на бюджет в 17 университетов пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования.

Глава Минобрнауки отметил, что первый этап реализации пилотного проекта успешно пройден: абитуриенты и их родители, профессиональное сообщество, работодатели приняли образ новой модели. С 2023 по 2025 годы реализации проекта на пилотные программы поступили свыше 33,5 тыс. человек.

Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года, напомнил Фальков.

Ректоры вузов-пилотов уверены, что приемную кампанию они завершат с полным выполнением контрольных цифр приема, сообщили в министерстве.

22 января президент России Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, теперь в него входят 17 российских вузов. В "пилоте" до принятия указа принимали участие шесть вузов: Московский авиационный институт; Университет науки и технологий МИСИС; Московский педагогический государственный университет; Балтийский федеральный университет; Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В пилотный проект новой системы образования также включены: Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина и Южный федеральный университет.