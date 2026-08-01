В Тюменской области 29 населенных пунктов оказались в зоне подтопления

Фото: Сергей Мжельский/РИА Новости

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Более 80 домов подтоплено в Тюменской области из-за повышения уровня воды в реках Тура и Пышма, в угрожающей зоне находится 29 населенных пунктов, сообщает губернатор региона Александр Моор в субботу.

"Тюменский округ переживает небывалый паводок сразу на двух реках - Туре и Пышме. В зоне подтопления 29 населенных пунктов. И если на Туре подъем воды практически остановился, то Пышма по-прежнему прибывает - около 20 см в сутки. Есть подтопленные дома и приусадебные участки", - написал он в своем канале в Max.

По его данным, в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах всего подтоплено 84 дома, эвакуировано 53 человека, в том числе девять детей. В трех пунктах временного размещения находятся 39 человек, остальные разместились у родственников.

Пострадавшим жителям регион обещает выплатить единовременную материальную помощь в размере около 15,7 тыс. рублей на человека.

Губернатор также отмечает, что по прогнозу Росгидромета, подъем воды будет продолжаться до 3 августа, после чего пойдет на спад.

"Подъем уровня (воды) продолжится еще 2-3 дня, поэтому сейчас важно сдержать воду. Сейчас закрываем низкие места, укрепляем, где это возможно, земляные валы", - написал глава региона.

Повышение уровня воды в реке Тура замедлилось. В регионе введен режим ЧС в связи с паводковой ситуацией.