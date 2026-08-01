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Пожар на складе DNS во Владивостоке полностью потушен

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пожар на складе DNS во Владивостоке, который произошел накануне утром, полностью ликвидировали в субботу вечером, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

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"Сегодня (1 августа - ИФ) в 18:26 местного времени (11:26 по Москве) пожар полностью ликвидирован. Здание склада полностью уничтожено огнем на площади около 5 тыс. квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар на складе бытовой электротехники на улице Днепровской во Владивостоке начался в пятницу рано утром (по местному времени), площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м. Тушение пожара осложнялось сильным ветром и отсутствием нормативного давления в гидрантах, поэтому был организован подвоз воды пожарными автоцистернами и автоцистернами от администрации города.

Накануне на сайте DNS сообщалось, что пожар может привести к задержке доставки заказов.

Владивосток DNS Приморский край
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