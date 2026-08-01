Белоусов заявил о продвижении российских подразделений на запорожском направлении

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские штурмовые подразделения продвигаются в Запорожской области, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в субботу.

"Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на запорожском направлении, приближая день нашей общей победы", - заявил Белоусов, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере Max.

Министр направил поздравление командованию и личному составу 37-й отдельной мотострелковой бригады в связи со взятием под контроль села Любицкое в Запорожской области, говорится в сообщении.

Белоусов заявил, что личный состав бригады выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях СВО.

О переходе села под российский контроль Минобороны РФ сообщило ранее в субботу.

Министерство заявило: "Освобождение Любицкого позволило подразделениям группировки "Восток" расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, что создает условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области".

В субботу Минобороны также сообщило, что группировка "Запад" взяла под контроль село Ольговка в Харьковской области.