Мирная жительница погибла в Энергодаре после атаки дронов ВСУ на пятиэтажку

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Женщина погибла в Энергодаре в результате атаки украинских БПЛА, сообщил глава администрации города Максим Пухов.

"Погибла мирная жительница, 1952 года рождения, пенсионерка", - написал он в своем канале в Max в субботу.

По его словам, два дрона атаковали пятиэтажный дом в городе, возник пожар в квартирах.

Кроме того, несколько дронов ударили по территории пожарно-спасательной части, обошлось без пострадавших.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.