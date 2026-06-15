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Ушаков рассказал, что Путин пожелал Си Цзиньпину успехов в деятельности на благо китайского народа

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пожелал своему другу, председателю КНР Си Цзиньпину больших успехов в государственной деятельности на благо китайского народа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Владимир Путин искренне желает своему другу, господину Си Цзиньпину, дальнейших больших успехов в государственной деятельности на благо китайского народа и, конечно, по-дружески желает доброго здоровья и счастья", - сказал Ушаков журналистам.

Президент России, как уточнил Ушаков, просил "особо подчеркнуть, что под руководством председателя Си Цзиньпина Китайская Народная Республика достигла поистине впечатляющих достижений в экономическом, научно-техническом развитии и других сферах".

КНР Китай Си Цзиньпин Юрий Ушаков Владимир Путин
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