Памфилова допустила корректировку возможности голосования на выборах в сентябре на зарубежных участках

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ЦИК РФ будет корректировать возможности голосования на зарубежных участках на предстоящих в сентябре выборах в зависимости от отношений и ситуации в каждой стране, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

"(По голосованию за рубежом) в зависимости от отношений и ситуации в каждой стране будем корректировать возможности голосования", - сказала Памфилова на совещании ЦИК с комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном выборам в 2026 году.

Ранее глава ЦИК сообщила, что в единый день голосования в сентябре 2026 года, помимо выборов в Госдуму 9-го созыва, планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Член ЦИК РФ Игорь Борисов со своей стороны отмечал, что голосование на выборах различного уровня в текущем году планируется провести в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября.

По словам Памфиловой, указ президента России о назначении выборов депутатов Госдумы 9-го созыва будет опубликован с 1 по 21 июня.